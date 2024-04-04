Якщо ви помічаєте, що ваша морква швидко псується, то це все через те, що ви її неправильно зберігаєте. Здається, що це цілком нормально зберігати моркву в нижній шухляді холодильника, але це може спричинити її швидке висихання та навіть псування, бо морква є чутливою до холоду.

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Як правильно зберігати моркву

Експертка з садівництва Крістін Марр каже, що морква хоче збалансованого рівня вологи й температури, щоб бути свіжою, а от пластиковий ящик в холодильнику не є зовсім правильним місцем для зберігання цього овоча.

Сухе повітря в холодильнику призводить до того, що морква втрачає вологу, тому після того, як ви її дістанете, вона може й не бути хрумкою.

Щоб морква якомога довше залишалася свіжою тижнями чи навіть місяцями, варто скористатися кількома методами зберігання, які здатні утримувати вологу.

Поради щодо правильного зберігання моркви
Поради щодо правильного зберігання моркви / Фото Pexels

Зберігання в банці

Помийте та наріжте моркву на шматки, видаливши зелену верхівку. Це бадилля буде вбирати вологу, тому морква швидше почне псуватися. Вкиньте порізану моркву у банку та залийте холодною водою. Закрийте кришкою та поставте у холодильник. Міняйте свіжу воду кожні кілька днів. Цей метод дозволить зберігатися моркві на два тижні довше.

Зберігання в поліетиленовому пакеті

Немиту цілу моркву поставте у поліетиленовий пакет та щільно його закрийте. Рекомендовано зберігати моркву в такий спосіб в найхолоднішій частині холодильника. За словами експертки, морква здатна протриматися в пакетах свіжою кілька місяців. Також поруч можете поставити сухий паперовий рушник, щоб він вбирав зайву вологу від моркви, якщо вона буде.