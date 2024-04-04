Если вы замечаете, что ваша морковь быстро портится, то это все из-за того, что вы ее неправильно храните. Кажется, что это вполне нормально хранить морковь в нижнем ящике холодильника, но это может привести к ее быстрому высыханию и даже порче, потому что морковь чувствительна к холоду.

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Как правильно хранить морковь

Эксперт по садоводству Кристин Марр говорит, что морковь хочет сбалансированного уровня влаги и температуры, чтобы быть свежей, а вот пластиковый ящик в холодильнике не является совсем правильным местом для хранения этого овоща.

Сухой воздух в холодильнике приводит к тому, что морковь теряет влагу, поэтому после того, как вы ее достанете, она может и не быть хрустящей.

Чтобы морковь как можно дольше оставалась свежей неделями или даже месяцами, стоит воспользоваться несколькими методами хранения, которые способны удерживать влагу.

Советы по правильному хранению моркови
Советы по правильному хранению моркови / Фото Pexels

Хранение в банке

Помойте и нарежьте морковь на куски, удалив зеленую верхушку. Эта ботва будет впитывать влагу, поэтому морква быстрее начнет портиться. Бросьте порезанную морковь в банку и залейте холодной водой. Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Меняйте свежую воду каждые несколько дней. Этот метод позволит храниться моркови на две недели дольше.

Хранение в полиэтиленовом пакете

Немытую целую морковь поставьте в полиэтиленовый пакет и плотно его закройте. Рекомендуется хранить морковь таким образом в самой холодной части холодильника. По словам эксперта, морковь способна продержаться в пакетах свежей несколько месяцев. Также рядом можете поставить сухое бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу от моркови, если она будет.