Як доглядати за трояндами восени: корисні поради для зимового укриття

Восени трояндам потрібен особливий догляд для того, щоб вони добре перезимували та потішили нас своїм цвітінням наступного року. Квіти є чутливими до холоду, тому важливо їх правильно укрити.

Власникам розарію варто припинити обрізати погони, аби зупинити ріст троянд та підготувати рослини до сплячки, пишуть Поради 24. На ділянці поблизу кущових троянд треба прибрати опале листя та гілки. Якщо листя почне гнити, то заразить квіти, тому біля кущів має бути чисто.

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Як підготувати троянди до зими

Підживлення. Попри те, що деякі троянди ще можуть цвісти до середини жовтня, їхній ріст в осінню пору все одно сповільнюється. Восени треба підживити троянди добривом з високим вмістом калію та фосфору. Вони посилять цвітіння та підвищать стійкість рослин до холоду.

Обрізання. Вже після початку нічних заморозків, потрібно видалити всі бутони, які залишаться, вирізати слабкі пагони, що ростуть всередину та зайву поросль. Обрізання треба проводити поступово – від жовтня до листопада. До заморозків на кущі має залишитися 3 – 5 сильних гілок з щільною корою та 3 гілки з розвиненими бруньками.



Троянду на зиму треба укривати / Фото Pexels

Укриття. Процедуру укриття троянд проводять наприкінці листопада. Їх рекомендовано обробити 5%-им розчином мідного купоросу, який знищить всі хвороби та грибок. Цей процес важливий для того, аби під укриттям не розмножувалися хвороботворні мікроби.

Для укриття використовуйте велику деревну стружку. Для дорослого куща знадобиться від 2-х до 3-х відер. Щоб вітер не роздув укриття, зафіксуйте його дошками чи ялиновим гіллям. Деякі садівники для укриття троянд на зиму використовують торф чи ґрунт.

Можна не вкривати на зиму паркові троянди та зимостійкі сорти. Їх достатньо буде замульчувати, підгорнувши торфом чи компостом на висоту 15 сантиметрів.