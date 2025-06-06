Чому помідори виростають водянистими: городники роблять одну помилку
- Водянистість помідорів виникає через надмірний полив, що розбавляє смак плодів.
- Рекомендований режим поливу: 1 – 2 рази на тиждень, з урахуванням погодних умов та фаз росту рослин, щоб уникнути втрати смаку та розтріскування плодів.
Часом буває таке, що помідори виростають несмачними, без вираженого смаку. Такі плоди називають водянистими. Ззовні вони можуть бути привабливими, але всередині смак помідора повністю відсутній. Причина полягає в одній помилці, якої допускаються дачники.
Посадка овочів є важливим процесом, але крім цього, треба приділяти увагу підживленню й поливанню, пише 24 Канал з посиланням на "Новини 24". У певних випадках надмірний полив не покращить ріст томатів, а погано вплине на їхній смак.
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Чому томати виростають водянистими
Помідори не люблять перезволоження. Саме тому городники не рекомендують садити томати в низині, де скупчується багато води. Якщо рідина застоюється в ґрунті, рослина вбирає воду й втрачає здатність формувати смак плодів. Велика кількість вологи розбавляє смак, тому томати родяться водянистими.
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Як правильно поливати помідори
Томати варто підливати 1 – 2 рази на тиждень у звичайних умовах. Помірний режим зволоження забезпечить гарний ріст та чудовий смак. У період росту, коли рослина набирає силу, кожному кущику потрібно 4 літри води, а вже під час цвітіння дозу треба зменшити до 1 – 2 літрів. Під час етапу формування плодів, норму треба знову збільшити до 3 – 4 літрів на один кущ.
Надмірний полив шкодить помідорам / Фото Pexels
Варто слідкувати й за погодними умовами. У дощову погоду полив томатів можна зупинити, а в спекотні дні – збільшити. Якщо ж певний час спостерігалася тривала посуха, то варто бути обережними з поливом. Не можна одразу давати велику кількість води, якщо перед цим полив довго не проводився.
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Рослинам буде важко адаптуватися, тому велика кількість води може призвести до розтріскування плодів. Якщо так сталося, що була тривала перерва в поливі, то треба почати з мінімальної кількості води. Достатньо буде одного літра на кущ. Норму треба збільшувати поступово впродовж кількох днів. Такий правильний підхід вбереже рослини від стресу й допоможе зберегти плоди смачними.