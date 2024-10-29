Щоб позбутися від неприємного запаху, потрібно всередину взуття поставити кілька пакетиків зеленого чаю, пишуть Поради 24. Якщо взуття мокре, то всередину спочатку кладуть газету, яка допоможе увібрати в себе зайву вологу.

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Пакетики чаю рекомендовано залишити у взутті на добу. Якщо ж пара дуже смердить, тоді всередину можна поставити більше пакетиків. Експерти кажуть, що корейці придумали цей лайфхак недарма. Пакетики чаю здатні добре вбирати вологу з взуття та залишати по собі приємний аромат.

Інші види чаю також можуть підходити для видалення запаху з взуття, втім найкращим серед всіх вважається зелений чай. Однак зверніть увагу на те, що чайний пакетик треба ставити тоді, коли мокре взуття висохне, інакше від нього не буде ніякого ефекту.



Чайні пакетики можна використовувати для взуття / Фото Pexels

Як ще використовувати чайні пакетики

Пакетик від чаю допомагає прибрати поганий запах з холодильника. Все, що треба зробити – розкласти кілька пакетиків на полицях, щоб вони увібрали в себе сморід та вологу. Пакетики можуть стояти увесь тиждень, а потім їх доведеться замінити новими. Для холодильника можете обирати фруктовий, квітковий чи цитрусовий наповнювач.

Також чайний пакетик допомагає позбутися смороду на обробній дошці. Потрібно на помитій дошці пройтися змоченим у воді чайним пакетиком, який вбере увесь специфічний запах.

Чайні пакетики допомагають позбутися затхлого запаху. Розмістіть їх між речима чи на полицях, щоб за певний час відчути в шафі свіжість та приємний аромат. Для полиць можна використовувати ароматизований чай.