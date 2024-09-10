Квасолю перед варінням потрібно перебрати – вона не має бути старою, інакше ви не досягнете потрібного результату, навіть якщо стоятимете над каструлею годинами. Також не забудьте промити квасолю під холодною водою. А потім час використати кілька лайфхаків, які підготували Поради 24.

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Як правильно варити квасолю

Якщо ви купили квасолю на вагу, перевірити її термін придатності буде непросто, а це все ж є принциповим і дуже важливим моментом. Що старіша квасоля, то більше часу вам знадобиться на її приготування, адже вона пересихає.

Наступний крок після перебирання, про яке вже згадували раніше – замочування. Залишити у воді квасолю потрібно на 8 – 12 годин. Воду для замочування згодом потрібно злити та налити нову для варіння. Замочування корисне не тільки тим, що прискорює процес приготування, але й допомагає частково розчинити олігосахариди, які є причиною підвищеного газоутворення після споживання страв із квасолею.

Також експерти радять під час варіння змінювати воду. А також є один секрет успішної страви: замочену квасолю важливо залишати саме в холодильнику, а не на столі, адже інакше вона може заграти. Також не залишайте її на довше, ніж 12 годин, адже при варінні середина залишиться сирою, а зовні квасоля вже буде розварюватися.



Квасолю потрібно правильно варити / Фото Pexels

Як зварити квасолю швидко

Звісно, далеко не завжди у вас знайдеться вільні 8 годин перед тим, як приготувати страву. На щастя, процес варіння квасолі можна суттєво прискорити. І для цього можна скористатися кількома простими лайфхаками.

Перший з них – додавання до води для варіння соди на кінчику ножа. Вона може прискорити процес і ваша квасоля буде готова всього за одну годину.

Також ви можете зробити наступне: залийте квасолю окропом, проваріть 3 хвилини та залиште під кришкою на 40 – 60 хвилин. Після цього змініть воду та поставте варити до готовності – довго чекати на результат не доведеться.

І останній лайфхак, який також може виявитися дуже корисним – це додавання холодної води під час варіння. Тоді варити квасолю потрібно у великій каструлі. І щойно вода закипить, додайте у неї склянку холодної води. Процес потрібно щоразу повторювати – чотири, п'ять разів. Так квасоля може зваритися навіть за 40 хвилин.