Слимаки більше не будуть їсти рослини: копійчаний метод, який люблять всі садівники

Часом слимаки буквально можуть атакувати грядки та поз’їдати листя рослин, а це дуже впливає на урожайність. Та досвідчені садівники кажуть, що є один простий метод, який допоможе позбутися непроханих гостей на городі.

Виявляється, вся справа в часнику. Його сильний аромат та гострий смак здатні відлякати садових шкідників, таких як попелиця, слимаків чи равликів.

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Городники радять боротися зі слимаками природними способами, щоб не зашкодити рослинам. Часник завжди використовували як репелент, а завдяки своїй ефективності та екологічності, такий метод боротьби зі шкідниками лише набирає популярності.

Як позбутися від слимаків на листі

Все, що вам треба зробити – часниковий спрей. Просто розчавіть кілька зубчиків часнику та замочіть у воді на кілька годин або на цілу ніч. Отриману воду процідіть через марлю та перелийте в пляшку з пульверизатором.

Цим розчином обприскуйте листя на рослинах. Різкий запах часнику та його гіркий смак будуть відлякувати шкідників з ділянки.

Окрім того, сполука сірки, яка міститься в часнику має протигрибкові властивості, тож буде захищати рослини від різноманітних грибкових інфекцій.



Часник допоможе позбутися від шкідників / Фото Pexels

Цей простий засіб замінить вам хімічні пестициди, які б могли погано вплинути на рослини. Досвідчені садівники також радять висаджувати часник поміж рядів з тими рослинами, де найчастіше зустрічаються слимаки. До прикладу, вони дуже люблять не лише листя полуниці, але й навіть самі ягоди полуниці.

Щоб зберегти ефективність часникового спрею, розпилюйте його на рослини після дощу чи поливу.