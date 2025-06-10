Як захистити полуницю від гнилі: простий метод, який треба знати

Затяжні дощі в літню пору можуть призвести до гниття полуниці. Зливи здатні знищити увесь урожай, тому для того, щоб зберегти ягоди, треба захистити кущі.

Надлишок вологи дуже погано впливає на полуницю, пише 24 Канал. Після гниття ягоди врятувати буде важко, тому треба зробити все для того, щоб не допустити цієї проблеми.

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Як врятувати полуницю від гнилі

Обробка полуниці бордоською сумішшю здатна зменшити гниття. Окрім того, цей засіб допомагає від багатьох збудників хвороб. Втім, цей метод корисно використовувати навесні. Якщо ягоди вже дозріли, а хімічні засоби використовувати не можна, то варто скористатися біопрепаратами – Різопланом чи Фітоспоріном.

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Використовувати один із засобів можна до двох разів місяць. Садівники радять не збирати урожай 2 дні після обприскування. Далі ягоди можна зривати, але їх варто ретельно мити перед вживанням.

Щоб полуниця не покрилася чорними плямами й не почала гнити, треба насипати під кущі мульчу з хвої, тирси чи соломи. Деякі садівники використовують надійний варіант й садять полуницю у високі грядки під агроволокно.



Поради, які допоможуть врятувати полуницю від гнилі / Фото Pexels

Для запобігання розвитку гнилі, поливати полуницю в суху погоду треба в ґрунт, а не на листя.

Щоб хвороба не поширювалася, гнилі ягоди та листя треба видаляти. Чим швидше ви позбудетеся уражених частин, тим більше урожаю зможете врятувати.

До речі, навесні варто також подбати й про захист полуниці від шкідників. Ми вже ділилися лайфхаком, як легко вигнати довгоносика з полуниці – адже цей поширений шкідник може швидко знищити чималу частину врожаю.

Профілактично деякі городники застосовують розчин йоду, яким обприскують полуницю тричі на сезон. Засіб вберігає від сірої гнилі та шкідників. Для приготування добрива, треба у 10 літрах води розвести 0,5 чайної ложки 10% йоду та 1 літр молока.