Як обрати ананас на Новий рік: цими порадами користуються всі

На Новий рік люди часто купують такий екзотичний фрукт як ананас. Доступнішим є консервований фрукт, але й свіжих ананасів у супермаркетах є достатньо. Єдине, що потрібно зробити, щоб бути задоволеними від покупки – обрати солодкий та соковитий плід.

В ананасі міститься багато антиоксидантів та клітковини, тому його корисно вживати, пише 24 Канал. Фрукти є важливим доповненням до будь-якого свята, а для вибору ананаса потрібно знати певні тонкощі.

Читайте також 3 способи загадати бажання на Новий рік, які точно спрацюють

Як вибрати ананас в магазині

Перед покупкою ананаса треба дуже уважно його оглянути. Стиглий ананас має мати суху плодоніжку та густий пагін. Ці листочки нагорі фрукта ще називають султаном.

Колір ананаса має бути жовто-коричневим й мати трохи всохлі кінчики, які будуть ознакою того, що фрукт достигнув. Не варто купувати ананас із зеленою шкіркою, оскільки це буде ознакою недостиглості фрукта. Якщо ананас містить коричневі плями та вже білі жолобки, то це ознака того, фрукт всередині гнилий та містить плісняву.



Поради щодо вибору правильного ананаса / Фото Pexels

Зрілий ананас має солодкий аромат, але холодний фрукт часто не має запаху. Також потрібно звернути увагу на вагу ананаса. Його ідеальна маса – це від 1 до 2 кілограмів. Це говорить про те, що він заповнений соком та має стиглий м'якуш. Якщо фрукт легший, то це може означати, що він висох зсередини.

Додатково треба постукати по ананасу й послухати звук. Якщо він глухий, то це буде ознакою, що фрукт стиглий, а дзвінкий означатиме, що ананас ще не достиг.

Розрізаний ананас потрібно тримати в холодильнику в герметичному контейнері. Фрукт не може довго стояти, тому впродовж чотирьох днів його треба з’їсти.