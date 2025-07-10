Як вибрати стиглий та смачний кавун: 5 головних лайфхаків

На базарах поміж фруктів та ягід вже продаються кавуни. Часто продавці їх розрізають та дозволяють перед покупкою скуштувати. Але що робити, якщо хочеться придбати цілий кавун, а через незнання вибору, він може виявитися водянистим та незрілим?! Є кілька лайфхаків, які допоможуть обрати стиглий та смачний кавун.

Щоб не помилитися з вибором плоду, варто знати кілька хитрощів, пише 24 Канал. Фахівці визначили кілька ключових ознак, які допоможуть обрати стиглу ягоду, яку більшість з нас помилково вважають фруктом.

Читайте також Як поливати кавуни влітку: таємне правило для максимально солодких плодів

Як вибрати смачний кавун

Білі смужки

Зелений кавун має тонкі світлі лінії, відомі як "мереживний візерунок". Саме ці лінії на шкірці кавуна є індикаторами солодкого смаку. Виявляється, що чим більше таких візерунків на плоді, тим солодшим буде кавун.

Жовта пляма

Щоб обрати соковитий кавун, слід звернути увагу на жовту пляму. Вона повинна бути великою, кремово-жовтою чи навіть помаранчевою. Якщо ж ця пляма біла або світло-жовта – то це є ознакою того, що кавун не зовсім солодкий та смачний.

Стебло

Воно повинно бути сухим та жовто-коричневим. Зелене стебло є прямою ознакою того, що плід не дозрів, тож всередині не солодкий та водянистий.



Зелене стебло – ознака недостиглого кавуна / Фото Pexels

Ґудзик навпроти хвостика

На протилежному кінці хвостика ж кругле заглиблення, яке називають пупком чи ґудзиком. Маленький пупок є ознакою, що кавун стиглий та соковитий. Більший та глибший ґудзик може свідчити про водяну текстуру.

Форма кавуна

Найкраще обирати кавун круглої форми, бо він завжди солодший. Овальний кавун має менше аромату та у більшості випадків не є смачним.

До слова, раніше ми вже ділилися календарем городника на липень, який підкаже ідеальні дні для догляду за кавунами.

Зверніть увагу, що сезон кавунів в Україні починається з липня й триває до кінця вересня. Основний пік припадає на липень – серпень. Саме в цей час кавуни солоді та смачні, бо дозрівають в природних умовах, а не теплицях.