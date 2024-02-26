Втім з кришталевою люстрою варто бути обачним, аби не пошкодити її та зуміти повернути попередній блиск, пише 24 Канал.

Дивіться також Не викидайте кавову гущу: що нею можна відчистити

Люстра не вимагає частого миття, однак забруднені плафони не пропускають світло належним чином, а через тьмяні підвіски світло може спотворюватися та позначатися на поганому освітленні оселі. Кришталеву люстру можна легко вимити в домашніх умовах, якщо знати кілька важливих порад.

Як помити люстру

Щоб повністю почистити люстру, вам доведеться її розібрати. Запам’ятайте, як складається механізм та запам’ятайте процес розбирання. Попередньо треба обов’язково відключити світло по всій квартирі чи будинку.



Люстру можна легко відчистити / Фото Pexels

Миття оцтом

Щоб люстру добре очистити від пилу, змішайте чверть склянки оцту з 3 склянками води. Миючий засіб залийте в пульверизатор, розпорошіть на всі деталі та почистіть за допомогою м’якої щітки.

Миття миючим засобом

Також можна змішати миючий засіб з водою, розпилити розчин на люстру та протерти серветкою з мікрофібри, яка допоможе відполірувати підвіски.

Миття нашатирем

Розбавте 1 столову ложку нашатирного спирту з 1 літром води. За допомогою м’якої зубної щітки почистіть підвіски. Цей розчин не лише позбавить від пилу, але й поверне люстрі блиск.