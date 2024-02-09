Тьмяність з’являється на сріблі тоді, коли воно починає реагувати на сірчані гази в повітрі. Часом серветка для полірування ювелірних виробів може допомогти, але срібло, яке тривалий час не використовували, треба ще ретельніше відчистити.

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Завдяки домашнім підручним засобам можна легко й просто почистити срібло. Вам знадобиться лише зубна паста, харчова сода та фольга.

Харчова сода + алюмінієва фольга

Заливаючи окропом харчову соду та алюмінієву фольгу, ви отримаєте електролітичну реакцію, яка усуне наліт, не пошкоджуючи срібло.

Щоб правильно все очистити, вам треба вистелити алюмінієву фольгу в посудину блискучою стороною до себе, зверху поставити срібло та посипати сіллю. Тоді залийте все окропом та залишіть на кілька хвилин. Коли срібло охолоне – видаліть плями м’якою ганчіркою та промийте прохолодною водою.



Поради, які допоможуть очистити срібло від накипу / Фото Pexels

Паста з харчової соди

Половину коробки харчової соди змішайте з водою для утворення пасти. Нанесіть її на потьмяніле срібло приблизно на 30 секунд, для сильно почорнілого – на 10 хвилин. Після відчищення промийте холодною водою та висушіть.

Зубна паста

Потріть зубною щіткою з пастою потьмянілі ділянки на сріблі, залишіть на кілька хвилин, а потім просто промийте. Зубна паста здатна прибрати зайву чорному зі срібних прикрас чи набору.