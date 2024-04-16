Звісно, всі власники білої ванни мріють про те, щоб вона якомога довше саме такою і залишалася. Та через деякий час після використання вона може втратити свій початковий вигляд, а на поверхні з'являється неприємний наліт.

Цікаво Коли треба сіяти огірки: городники назвали ідеальний час

Та якщо ви шукаєте спосіб знову відбілити свою ванну у домашніх умовах, вам варто спершу врахувати, який саме у вас вид ванної. Зважайте на те, що чугунні емальовані ванни не можна терти за допомогою жорстких мочалок, адже від цього на них можуть з'явитися неприємні подряпини. Також на таких ваннах не можна використовувати і агресивні засоби для очищення.

До речі, жорсткі губки не підійдуть і у випадку, якщо у вас вдома стоїть емальована сталева ванна, адже від цього на ній також можуть з'явитися подряпини. В такому випадку вам також потрібно стежити і за тим, щоб не вмикати занадто гарячу воду, адже навіть це може вплинути на вашу емаль.

Та є три природні способи, які допоможуть впоратися із проблемою жовтизни.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Як відчистити застарілий наліт від ванної

Оцет і сода

Перш за все, вам потрібно змішати пів склянки харчової соди і пів склянки води, а також додати туди четвертину склянки оцту. Якщо ж ви маєте акрилову ванну, то оцет краще замінити лимонним соком.

Розчин потрібно нанести на ванну та залишити на деякий час, щоб забруднення добре відмокли. Після цього просто потріть поверхню губкою та змийте засіб водою.

Сода і сік лимона

Такий спосіб підходить, якщо ви готові очищати свою ванну у два етапи. Спершу вам потрібно зробити пасту із соди і води, а потім нанести суміш на ванну та ненадовго залишити. Після цього змішайте у рівних пропорціях воду та лимонну кислоту. Нанесіть розчин поверх пасти з соди та потріть губку. В кінці потрібно змити обидва засоби водою.

Сухий відбілювач

Якщо ви хочете відчистити ванну від сухого нальоту, вам потрібно розвести сухий відбілювач із водою у пропорції 1:1. У вас має вийти густа суміш, щоб її консистенція нагадувала сметану. Натріть нею ванну та дайте підсохнути, а після цього можете змити водою.

Та враховуйте, що якщо у відбілювачі міститься хлор, він може руйнувати емаль, тож краще уникати таких засобів. А для акрилових ванн вони не підходять взагалі.