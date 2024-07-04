Хмари мух зникнуть з подвір'я назавжди: потрібно тільки посадити ці рослини

Мухи – це постійна проблема майже усіх дачних будинків, і дуже багатьом садівникам доводиться зіштовхуватися з цією проблемою. А боротьба з комахами зазвичай йде із перемінним успіхом.

На щастя, все ж існує спосіб, який допоможе розігнати стада мух біля вашого дому та вже не думати про них до самого кінця літа. І це досить просто – потрібно тільки посадити кілька рослин, запаху яких ці комахи не переносять.

Цікаво Влітку яблука починають гнити прямо на дереві: чому це відбувається та що робити

Герані

Мухи – це ті шкідники, які не переносять запах майже усіх видів гераней, тож ця симпатична квітка може не тільки радувати вам око, але й захищати подвір'я від небажаних гостей. І недарма чимало підвіконь у сільських будинках прикрашені саме геранню: бо вона може стримувати навалу цих комах.

Папороть

У ландшафтному дизайні папороті дуже популярні, і вони можуть не тільки надати вашому дому та садку екзотичного вигляду, але й зробити його вільним від мух. Втім, небагато людей знають про цю їхню властивість. Отож, що більше папоротей на ділянці, то менше там буде мух.



Папороть може відлякувати мух / Фото Pexels

Дикий полин

Вам не обов'язково висаджувати цю траву у дикому вигляді, хоч вона й впорається з завданням відігнання мух на відмінно. Непогано також буде висадити й декоративний різновид полину, який часто можна зустріти у квітниках.

Бузина

Ще один непоганий варіант проти мух, але потрібно не забувати про догляд за ним та вчасну обрізку. Ще одна морока з кущем бузини – потрібно вчасно видаляти кореневу парость, інакше він може заполонити усе навколо та зашкодити культурним рослинам, а не лише мухам.

Кмин

Вам не обов'язково навіть садити кмин, адже мух відлякує навіть запах насіння, тож достатньо буде зібрати його в саше, і у вашому арсеналі з'явиться ще одна зброя проти надокучливих шкідників.