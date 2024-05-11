Запам’ятайте єдине правило, коли заплямлюєте річ – її треба одразу виводити та не чекати, поки вона висохне. Разом з тим треба знати, що таку пляму не можна терти чи занурювати в гарячу воду.

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Як вивести пляму від соєвого оцту

Спочатку пляму треба присипати сіллю. Вона збере жир, запах та колір від соєвого соусу. Вже вдома можете застосувати різні способи виведення плям. Якщо солі немає – промокніть серветкою.

Замочіть пляму у холодній воді. Тоді можете застосовувати плямовивідник та кидати в прання. У випадку, якщо спеціальної рідини від плям немає, можна скористатися сумішшю перекису водню та мильного розчину. Змішайте їх та нанесіть на пляму. Зачекайте деякий час та кидайте прати в машинку.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Також добре виводить пляму на одязі оцет. Вам потрібно 2 стлові ложки розвести в теплій воді з додаванням порошку. Замочіть річ на кілька годин в розчині або на цілу ніч. Після цього кидайте у звичайне прання.

Пляму на білому одязі добре прибирає гліцерин. Його потрібно крапнути на пляму та залишити на 25 – 30 хвилин і тоді вже випрати.

Спробуйте ще скористатися народним методом. Пляму треба натерти свіжою картоплею. Крохмаль вбере соєвий соус, однак терти доведеться від 10 до 15 хвилин і аж тоді кидати в прання.