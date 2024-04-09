Слимаки більше не будуть їсти городину: 3 кроки, які їх відлякають від рослин

Слимаки є сильними шкідниками, які попри свою повільність здатні з’їсти все листях на рослинах та навіть знищити ягоди. Садівники мають у своєму арсеналі чимало способів боротьби зі слимаками, тож розповіли про нові методи, які здатні відлякати шкідників від рослин.

Городники кажуть, що слимаки можуть завдати великої шкоди рослинам за одну ніч. За кілька годин в саду шкідники можуть поз’їдати всю розсаду, овочі та інші рослини. Якщо ви помітите зранку на городі сліди від слизу, тоді негайно вдавайтеся до кількох кроків, які проженуть слимаків з городу.

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Експертка з садівництва Емі Чепмен розповіла у своєму тіктоці про певні методи, які можуть застосовувати садівники на своєму городі. За її словами, вона випробувала безліч різних способів, але знайшла 3 методи, які справді здатні позбавити рослини від слимаків.

Вовна

Вовна поглинає слиз слимаків, тому вони відпадають та більше не повзуть на овочі. Просто легенько обмотайте її біля рослин чи поставте поверх ґрунту тих рослин, які хочете захистити

Морські водорості

Неабияк сильно морські водорості відлякують слимаків через великий вміст солі, яку шкідники просто ненавидять. Просто використовуйте водорості як мульчу навколо нижньої частини рослин.

Навіть коли сонце висушить їх, вони стануть дуже грубими, а це теж відлякає слимаків. Окрім того, водорості добре впливають на ґрунт, тому забирати їх потім не варто.

Качки

Якщо у вас є качки, то ненадовго запустіть їх на город. Вони швидко відлякають всіх слимаків з городу та будуть шукати їх по всій території. Вони не їдять рослини, тому можете не переживати, що вони знищать розсаду.