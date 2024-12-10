Щоб деко не покривалося жиром, його треба накривати пергаментом, втім навіть він не завжди може вберегти від забруднень, тому й доводиться вдаватися до різних методів виведення плям, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової.

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Неочищене кухонне начиння має неприємний запах та надає стравам сторонній присмак. Від жиру та нагару можна позбутися двома дієвими способами.

Як відмити дуже брудне деко

Щоб легко відчистити залишки їжі, деко треба поставити в посудомийну машинку на звичайний режим. Це допоможе легко та просто відмити всі жирні відкладення.

Якщо ж деко не поміщається, тоді потрібно взяти капсулу від посудомийки, поставити на деко й залити окропом прямо на забруднення. Зачекайте 20 хвилин, а тоді просто змийте водою за допомогою миючого засобу.

Жир з дека можна легко прибрати: дивіться відео

Є ще кілька дієвих способів, які допоможуть відчистити деко від жиру. Спочатку його треба змастити й щедро посипати содою. Тоді додайте засіб для миття посуду та змішайте з содою, щоб пішла реакція. Деко треба залишити на 30 хвилин, а тоді промити проточною водою.

Також деко добре чиститься лимонною кислотою. Потрібно змішати 5 ложок соди й 5 ложок лимонної кислоти. Всередину влийте 50 міліграмів води та приготуйте густу пасту. Нанесіть її на брудні місця й залишіть на 4 години. Далі змийте залишки й протріть деко жорсткою губкою.

Ефективним вважається перекис водню. Він є доволі тривалим, але справді дієвим. Потрібно приготувати густу пасту з харчової соди та перекису водню у співвідношенні 1:1. Все розподіліть по поверхні деко й дайте настоятися 3 години або ж навіть всю ніч. Після зазначеного часу все треба витерти за допомогою скребка й промити теплою водою з миючим засобом.