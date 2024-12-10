Чтобы противень не покрывался жиром, его надо накрывать пергаментом, впрочем даже он не всегда может уберечь от загрязнений, поэтому и приходится прибегать к различным методам выведения пятен, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой.

Смотрите также От известкового налета не будет следа: как быстро отмыть душевую лейку

Неочищенная кухонная утварь имеет неприятный запах и придает блюдам посторонний привкус. От жира и нагара можно избавиться двумя действенными способами.

Как отмыть очень грязный противень

Чтобы легко отчистить остатки пищи, противень надо поставить в посудомоечную машинку на обычный режим. Это поможет легко и просто отмыть все жирные отложения.

Если же противень не помещается, тогда нужно взять капсулу от посудомойки, поставить на противень и залить кипятком прямо на загрязнение. Подождите 20 минут, а тогда просто смойте водой с помощью моющего средства.

Жир с противня можно легко убрать: смотрите видео

Есть еще несколько действенных способов, которые помогут отчистить противень от жира. Сначала его надо смазать и щедро посыпать содой. Тогда добавьте средство для мытья посуды и смешайте с содой, чтобы пошла реакция. Противень надо оставить на 30 минут, а потом промыть проточной водой.

Также противень хорошо чистится лимонной кислотой. Нужно смешать 5 ложек соды и 5 ложек лимонной кислоты. Внутрь влейте 50 миллиграммов воды и приготовьте густую пасту. Нанесите ее на грязные места и оставьте на 4 часа. Далее смойте остатки и протрите противень жесткой губкой.

Эффективным считается перекись водорода. Он является довольно длительным, но действительно действенным. Нужно приготовить густую пасту из пищевой соды и перекиси водорода в соотношении 1:1. Все распределите по поверхности противня и дайте настояться 3 часа или даже всю ночь. После указанного времени все нужно вытереть с помощью скребка и промыть теплой водой с моющим средством.