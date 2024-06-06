Після зняття скотчу з шибок можуть залишатися сліди від клею. І вони виглядають надзвичайно неприємно та псують загальний вигляд вікна. Та для того, щоб прибрати сліди, потрібно знати спеціальні засоби.

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Рослинна олія

Вам потрібно взяти спонжі або ж вату, а після цього змочити їх в олії. Цим спонжем потріть клей. І всього за 15 хвилин клей має розм'якнути, і його можна буде легко видалити ганчіркою або ж навіть сухою губкою.

Для цього способу можна використовувати будь-яку рослинну олію – навіть ефірну.

Розчинники

Звісно, видалити клей зі скла можна і за допомогою різноманітних розчинників:

ацетон;

бензин;

вайт-спірит.

Та перед тим, як починати використовувати такі засоби, потрібно відчинити вікна, адже рідини досить сильно і різко пахнуть. І щоб на вікнах не залишилося цього їдкого запаху, після зняття клею їх потрібно буде промити чистою водою.



Відмити скло можна різними способами / Фото Pexels

Також слідкуйте за тим, аби розчинники не потрапляли на пластик на вікні, адже через це він може зіпсуватися.

Нашатирний спирт

Якщо ви скористаєтеся цим способом, ви можете одразу вбити двох зайців: відмиєте скотч та пластикову раму. Та під час чищення також потрібно відкрити вікна, щоб до приміщення потрапляло свіже повітря.

Розчин соди

Соду потрібно розвести з водою до стану густого розчину. Суміш нанесіть на губку і потім нею протріть скло, де залишилися сліди від скотчу. Після того, як все відмиється, протріть вікно водою.