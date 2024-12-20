Найчастіше основною причиною ламання є проблеми з проводками, лампочками чи контролером, повідомляє 24 Канал з посиланням на MOYO. І для того, щоб полагодити таку поломку, доведеться розрізати, зачищати чи припаювати дроти. Втім, це зовсім не так страшно, як звучить, і з дотриманням інструкції з ремонтом гірлянди впорається навіть новачок.

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Як влаштована гірлянда

Попри різницю у дизайні, всі гірлянди влаштовані ідентично. У старих моделях (2005 – 2010 роки) це лапмочки, що з'єднані в один ланцюг та світяться при контакті до мережі. У сучасних гірляндах також є контролер, що дозволяє змінювати режим освітлення.

Всередині старої підсвітки ховається один дріт-гілка, що приєднаний до плати двома кінцями. У сучасній ж ілюмінації є 5 проводів: 4 з них ведуть до різних груп лампочок, а п'ятий – загальний для всіх.

З протилежного боку розташований один товстий провід, що йде в невелику коробку з кнопкою та штепселем, і якщо він обірветься, тоді погасне вся гірлянда. Якщо ж порветься один з 4 проводів, що веде до різних блоків, згасне тільки група вогників.

Як відремонтувати гірлянду, якщо вона не вмикається?

Якщо вся гірлянда не горить, скоріш за все, в неї пошкоджене живлення, або ж згорів діодний міст. Розв'язати проблему можна одним зі способів.

Обрив дроту живлення. У такому випадку потрібно поворушити провід поруч із вилкою та поруч із контролером. Якщо після цього гірлянда світиться, проблема там. Шнур потрібно замінити на новий, або ж відрізати зламаний шматочок, а тоді припаяти назад. Якщо це не допомогло – проблема в кабелі живлення. Відкрийте кришку контролера, приберіть два кабелі, що ведуть до плати та замініть їх.

У такому випадку потрібно поворушити провід поруч із вилкою та поруч із контролером. Якщо після цього гірлянда світиться, проблема там. Шнур потрібно замінити на новий, або ж відрізати зламаний шматочок, а тоді припаяти назад. Якщо це не допомогло – проблема в кабелі живлення. Відкрийте кришку контролера, приберіть два кабелі, що ведуть до плати та замініть їх. Згорів міст діодів. У цьому випадку проблему буде видно з першого погляду на міст. Одна зі згорівших деталей не працює та не замикає ланцюг, і тому підсвітка не запускається. Контролер чи діоди можна замінити. Або ж візьміть міст зі схожої гірлянди.



Гірлянду можна відремонтувати / Фото Pexels

Не працює один колір у гірлянді

Тут також можуть бути дві потенційні причини проблеми:

У контролері згорів блок, що відповідає за конкретний колір. У такому випадку потрібно відкрити контролер та перевірити надійність усіх контактів на платі.

У такому випадку потрібно відкрити контролер та перевірити надійність усіх контактів на платі. Згоріли лампочки. Усі лампочки одного відтінку з'єднані в єдиний ланцюг. І якщо згоріла одна, тоді ланцюг не замикається, але вимикаються усі лампочки подібного кольору. Кожну лампочку потрібно виміряти мультиметром, аби дізнатися, чи йде струм.

Як замінити лампочку в гірлянді

Перед тим, як знайти світлодіод, що згорів у гірлянді, потрібно взяти мультиметр або ж викрутку для електриків: з ними можна зрозуміти, чи йде напруга. Перевірте кожну лампочку, аби зрозуміти, яка з них зламалася. Лампочку вийміть та приєднайте контакти до контактів тестера. Якщо він горить зеленим, все гаразд. Втім, такий метод підходить тільки для розбірних систем та займає чимало часу.

У інших випадках краще використати детектор поля. Після того, як ви дізнаєтеся параметри гірлянди (вони вказані на коробці), потрібно взяти нову лампу та вкрутити її.

Як полагодити гірлянду без блоку

У ілюмінації без блоку послідовна схема конекту, і коли перегорає одна лампа, погаснуть усі. Насамперед вам варто перевірити гірлянду на цілісність. Якщо лампи цілі, переконайтеся, як саме вони вкручені в патрони.

Викруткою-індикатором перевірте лампи чи акуратно протикайте дріт тестером. Якщо зі шнуром все гаразд, потрібно перевірити патрони. Якщо поломка у контакті, тоді потрібно взяти паяльник та повернути дроту цілісність.