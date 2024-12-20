Чаще всего основной причиной поломки являются проблемы с проводками, лампочками или контроллером, сообщает 24 Канал со ссылкой на MOYO. И для того, чтобы починить такую поломку, придется разрезать, зачищать или припаивать провода. Впрочем, это совсем не так страшно, как звучит, и с соблюдением инструкции с ремонтом гирлянды справится даже новичок.

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Как устроена гирлянда

Несмотря на разницу в дизайне, все гирлянды устроены идентично. В старых моделях (2005 – 2010 годы) это лапмочки, соединенные в одну цепь и светящиеся при контакте к сети. В современных гирляндах также есть контроллер, позволяющий менять режим освещения.

Внутри старой подсветки прячется один провод-ветвь, что присоединен к плате двумя концами. В современной же иллюминации есть 5 проводов: 4 из них ведут к разным группам лампочек, а пятый – общий для всех.

С противоположной стороны расположен один толстый провод, идущий в небольшую коробку с кнопкой и штепселем, и если он оборвется, тогда погаснет вся гирлянда. Если же порвется один из 4 проводов, ведущий к разным блокам, погаснет только группа огоньков.

Как отремонтировать гирлянду, если она не включается?

Если вся гирлянда не горит, скорее всего, у нее повреждено питание, или же сгорел диодный мост. Решить проблему можно одним из способов.

Обрыв провода питания. В таком случае нужно пошевелить провод рядом с вилкой и рядом с контроллером. Если после этого гирлянда светится, проблема там. Шнур нужно заменить на новый, или отрезать сломанный кусочек, а потом припаять обратно. Если это не помогло – проблема в кабеле питания. Откройте крышку контроллера, уберите два кабеля, ведущие к плате и замените их.

В таком случае нужно пошевелить провод рядом с вилкой и рядом с контроллером. Если после этого гирлянда светится, проблема там. Шнур нужно заменить на новый, или отрезать сломанный кусочек, а потом припаять обратно. Если это не помогло – проблема в кабеле питания. Откройте крышку контроллера, уберите два кабеля, ведущие к плате и замените их. Сгорел мост диодов. В этом случае проблема будет видна с первого взгляда на мост. Одна из сгоревших деталей не работает и не замыкает цепь, и поэтому подсветка не запускается. Контроллер или диоды можно заменить. Или возьмите мост с похожей гирлянды.



Гирлянду можно отремонтировать / Фото Pexels

Не работает один цвет в гирлянде

Здесь также могут быть две потенциальные причины проблемы:

В контроллере сгорел блок, отвечающий за конкретный цвет. В таком случае нужно открыть контроллер и проверить надежность всех контактов на плате.

В таком случае нужно открыть контроллер и проверить надежность всех контактов на плате. Сгорели лампочки. Все лампочки одного оттенка соединены в единую цепь. И если сгорела одна, тогда цепь не замыкается, но выключаются все лампочки подобного цвета. Каждую лампочку нужно измерить мультиметром, чтобы узнать, идет ли ток.

Как заменить лампочку в гирлянде

Перед тем, как найти светодиод, сгоревший в гирлянде, нужно взять мультиметр или отвертку для электриков: с ними можно понять, идет ли напряжение. Проверьте каждую лампочку, чтобы понять, какая из них сломалась. Лампочку выньте и присоедините контакты к контактам тестера. Если он горит зеленым, все в порядке. Впрочем, такой метод подходит только для разборных систем и занимает немало времени.

В других случаях лучше использовать детектор поля. После того, как вы узнаете параметры гирлянды (они указаны на коробке), нужно взять новую лампу и вкрутить ее.

Как починить гирлянду без блока

У иллюминации без блока последовательная схема коннекта, и когда перегорает одна лампа, погаснут все. Первым делом вам стоит проверить гирлянду на целостность. Если лампы целые, убедитесь, как именно они вкручены в патроны.

Отверткой-индикатором проверьте лампы или аккуратно протыкайте провод тестером. Если со шнуром все в порядке, нужно проверить патроны. Если поломка в контакте, тогда нужно взять паяльник и вернуть проводу целостность.