Ікра чудова тим, що її можна подавати як окремий делікатес, або ж класти н бутерброди чи тарталетки. А справжня ікра не тільки смачна, але і неймовірно корисна: вона може містити і жири, і вуглеводи, і вітаміни з амінокислотами. Головне – обрати справжню, а не підробку.

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Як виглядає справжня червона ікра

Перше, що ви маєте зробити ще на етапі вибору ікри в магазині – так це уважно читати інформацію на упаковці. Звертати увагу потрібно і на дату виготовлення, і на країну-виробника. Деякі виробники можуть продавати дешевші продукти, але справжня ікра буде змішана із штучною. Втім, таку інформацію завжди вказують на пакуванні, тож потрібно тільки уважно читати.

Як правило ікру добувають із липня по вересень, тож якщо на упаковці вказана інша дата виготовлення, ця ікра цілком може бути штучною. І в ідеалі ікра має містити тільки сіль та бути замороженою шоковим методом. Справжню ікру можуть зберігати до двох років та за температури, що не перевищує 18 градусів.

Зверніть увагу на кришку ікри – вона не має прогинатися чи навпаки, бути видутою. Краще продукт з таким неякісним упакуванням залишити на полиці. Зважайте й на матеріал упакування – краще брати ікру у скляній тарі, а не у бляшанці. Так ви зможете побачити саму ікру, окрім того, у скляній тарі не відбудеться окиснення металів.

Як відрізнити ікру від підробки

Спершу вам варто звернути увагу на зовнішній вигляд ікри у банці. Ікринки не мають мати кілька відтінків – наприклад, від рожевого до білого. Вся ікра в банці повинна мати однорідний колір. Якісна червона ікра буде однорідною, розсипчастою та правильної круглої форми.

Зверніть увагу на розмір: якщо ікра надто велика, не варто її брати. Справжні ікринки не будуть за розмірами нагадувати риб'яче око – вони невеликі. до того ж у якісній червоній ікрі не буде зайвої води чи іншої рідини – вона має займати собою усю місткість.



Під час покупки ікри потрібно її уважно роздивитися / Фото Pexels

Методи перевірки ікри на справжність

Якщо ви вже придбали ікру і зовні вона схожа на справжню, перевірити її можна кількома простими способами.

Спершу придивіться до кількох окремих ікринок. У справжній ікрі всередині кожної ви зможете помітити маленьку жирову цятку трохи темнішого кольору. Ця цятка – це зародок риби, і його неможливо підробити.

Також ви можете спробувати залити кілька ікринок кип'ятком. Підробка може або розчинитися у воді, або ж забарвити її рожевим кольором. Натомість справжня червона ікра побіліє, зморщиться та зафарбує воду навколо у білуватий колір – це звичайна реакція білка на гарячу воду.