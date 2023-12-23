Мода циклічна не лише в одязі, але й в beauty-індустрії. Зараз популярними вважаються широкі густі брови. Та часом так буває, що нашкодити бровам можна через часте вищипування, волосина стоншується, ослаблюється і перестає рости в певному місці.

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Щоб відновити ріст брів експерти розповіли про кілька ключових моментів, на які треба звернути увагу.

Засіб для росту брів

Спеціальна сироватка для росту брів справді може мати позитивний ефект, тож після використання ви помітите певні зміни в кращу сторону. Щоб сироватка ретельно проникла у волоски, переконайтеся в тому, що ваші брови сухі.

Масаж брів

А от мікросамаж надбрівної дуги теж доволі гарний варіант, який стимулюватиме ріст брів. Впродовж 30 секунд постукуйте пальцями по кожній брові. Це стимулюватиме приплив крові до брів та сприятме здоровому росту волосся.

Та часом цей процес займає багато часу, перш ніж ви побачите результати. В такому випадку пропонуємо вам використовувати beauty-помічники – олівець для брів та гель.



Щоб брови були густішими – робіть масаж / Фото Glossybox

Олівець для брів

Мікроолівець для брів чудово підійде для рідких брів. Вони продаються в кожному магазині. Спочатку вам потрібно підібрати відповідний колір до ваших брів. Олівець не має бути ані засвітлим, ані затемним. Виберіть нейтральний відтінок, який відображає колір ваших брів. І тоді лише певними штрихами заповніть просвіт в бровах.

Гель для брів

А от гель для брів зафіксує їх та надасть 3D-ефекту. Мікроволокна, які містяться в ньому прилипають до волосинок та надають бровам правильний об’єм. Розпочніть з начісування від кінчиків до початку брови. А тоді гелем пройдіться від початку до кінця брів.

Гель має властивість візуально зробити брови густішими, а це в свою чергу робить обличчя більш виразним.