Це може звучати дивно, але деякі фахівці часто вдаються до цікавих експериментів, тож віднайшли кілька способів використання оливкової олії.

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Надайте блиск нержавіючій сталі

На виробах з нержавіючої сталі можуть бути відбитки пальців чи лями. Все, що треба зробити – нанести на поверхню олію та витерти все паперовим рушником.

Покращення еластичності шкіри

Увітріть краплю оливкової олії на поверхню шкіряної куртки. Цей процес допоможе виробу стати блискучим та м’якшим.

Запобігання іржі

На чавунний посуд після використання радять нанести тонкий шар оливкової олії, щоб запобігти іржі. Все зайве приберіть салфетками.



Оливковою олією можна відчищувати іржу / Фото Pexels

Видалення забруднення

Використовуйте оливкову олію для видалення речовин, які важко видаляються. Зовсім трішки олії може видалити фарбу зі шкіри чи допоможе зняти макіяж.

Відполірування меблів

Меблі з дерева можуть тьмянути, а от оливкова олія може допомогти отримати свіжий вигляд. Все, що треба зробити – змішати олію з оцтом.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Відновлення дерев’яного посуду

З часом дерев’яний посуд може втратити блиск, тому його варто спочатку помити, а коли висохне – змастити олією.

Видалити клей з наліпок

Інколи на деяких речах чи предметах можуть бути наклейки. Їх можна легко вивести, якщо налити на ділянку оливкову олію. Залишіть рідину на кілька хвилин, а потім за допомогою щетини чи зубної щітки обережно відітріть забруднення.