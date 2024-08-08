Это может звучать странно, но некоторые специалисты часто прибегают к интересным экспериментам, поэтому нашли несколько способов использования оливкового масла.
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Придайте блеск нержавеющей стали
На изделиях из нержавеющей стали могут быть отпечатки пальцев или лямы. Все, что надо сделать – нанести на поверхность масло и вытереть все бумажным полотенцем.
Улучшение эластичности кожи
Вдохните каплю оливкового масла на поверхность кожаной куртки. Этот процесс поможет изделию стать блестящим и мягким.
Предотвращение ржавчины
На чугунную посуду после использования советуют нанести тонкий слой оливкового масла, чтобы предотвратить ржавчину. Все лишнее уберите салфетками.
Оливковым маслом можно отчищать ржавчину / Фото Pexels
Удаление загрязнения
Используйте оливковое масло для удаления веществ, которые трудно удаляются. Совсем немного масла может удалить краску с кожи или поможет снять макияж.
Отполировка мебели
Мебель из дерева может потускнеть, а вот оливковое масло может помочь получить свежий вид. Все, что надо сделать – смешать масло с уксусом.
Восстановление деревянной посуды
Со временем деревянная посуда может потерять блеск, поэтому ее стоит сначала помыть, а когда высохнет – смазать маслом.
Удалить клей с наклеек
Иногда на некоторых вещах или предметах могут быть наклейки. Их можно легко вывести, если налить на участок оливковое масло. Оставьте жидкость на несколько минут, а затем с помощью щетины или зубной щетки осторожно ототрите загрязнения.