Звичайна харчова сіль здатна знищити отруйний плющ, відлякати мурах та слимаків та боротися з бур’янами. Ці секрети знають не всі, тому швидко застосовуйте їх, щоб переконатися в тому, що вони дійсно працюють.

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Знищення плюща

Щоб позбутися від отруйного плюща, можна скористатися розчином солоної води. У 4 літрах води треба змішати склянку солі та додати мило. Суміш треба нанести на листя за допомогою розпилювача.

Відлякування мурах

Для того, щоб мурахи не атакували дім – засипте місця, де вони з’являються кухонною сіллю. Цей метод також допомагає уникнути їхнє проникнення в будинок.

Боротьба проти слимаків

Такий спосіб є негуманним, але якщо слимаків є дуже багато і ви ніяк не можете їх вивести, то варто просто посипати на них кухонну сіль.



Сіль можна використовувати у садівництві / Фото Pexels

Боротьба з борошнистими червцями

Червець псує капусту та броколі. Їхнє листя треба посипати сумішшю з 1 склянки борошна та 0,5 склянки солі. Фахівці радять проводити процедуру вранці або ввечері.

Боротьба з бур’янами

Якщо на тротуарних ділянках є бур’яни, то треба змішати сіль з водою та полити на них. Солона вода мала б вбити рослини.

Куди ще можна використовувати сіль

У сучасному світі мало хто додає сіль в прання, але цей метод може бути корисним. Додавання солі у відсік ополіскувача може покращити м'якість рушників, видалити запахи з постільної білизни, накип, вапно, грибок та бактерії, а також відновити яскравість кольоровим речам.