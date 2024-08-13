Обычная пищевая соль способна уничтожить ядовитый плющ, отпугнуть муравьев и слизней и бороться с сорняками. Эти секреты знают не все, поэтому быстро применяйте их, чтобы убедиться в том, что они действительно работают.

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Уничтожение плюща

Чтобы избавиться от ядовитого плюща, можно воспользоваться раствором соленой воды. В 4 литрах воды надо смешать стакан соли и добавить мыло. Смесь надо нанести на листья с помощью распылителя.

Отпугивание муравьев

Для того, чтобы муравьи не атаковали дом – засыпьте места, где они появляются поваренной солью. Этот метод также помогает избежать их проникновения в дом.

Борьба против слизней

Такой способ является негуманным, но если слизней очень много и вы никак не можете их вывести, то стоит просто посыпать на них поваренную соль.



Соль можно использовать в садоводстве / Фото Pexels

Борьба с мучнистыми червецами

Червец портит капусту и брокколи. Их листья надо посыпать смесью из 1 стакана муки и 0,5 стакана соли. Специалисты советуют проводить процедуру утром или вечером.

Борьба с сорняками

Если на тротуарных участках есть сорняки, то надо смешать соль с водой и полить на них. Соленая вода должна убить растения.

Куда еще можно использовать соль

В современном мире мало кто добавляет соль в стирку, но этот метод может быть полезным. Добавление соли в отсек ополаскивателя может улучшить мягкость полотенец, удалить запахи с постельного белья, накипь, известь, грибок и бактерии, а также восстановить яркость цветным вещам.