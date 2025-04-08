Здебільшого силікагель застосовується для збереження сухості речей в багатьох ситуаціях, втім способи його використання можуть вразити, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.
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Запобігання цвілі в шафах
Силікагель добре поглинає вологу й запобігає утворенню цвілі на одязі. Його рекомендовано тримати в зимовому одязі, що зберігається в шафах.
До слова! Ми розповіли про цікаве виведення цвілі за 5 хвилин, якими користуються німецькі домогосподині.
Захист від корозії
Щоб захистити металеві предмети від іржі, можна додати в контейнер з інструментами силікагель. Завдяки тому, що він поглинає зайву вологу, вдасться зберегти металеві деталі без руйнування.
Збереження взуття та сумок
Силікагель використовують для підтримки сухості сумок та взуття й уникнення неприємних запахів. Засіб добре поглинає вологу, тож взуття завжди буде сухим без неприємних запахів.
Очищення телефонів
У випадку, якщо телефон впав у воду, то силікагель допоможе витягнути вологу й стане справжнім рятівником у такій халепі.
Силікагель забирає вологу / Фото Pexels
Свіжість спортивних сумок
У спортивних сумках може бути досить неприємний запах від мокрого одягу. Саме тому варто використовувати силікагель, щоб витягнути вологу й зберегти сумки сухими.
Сушіння мокрого купальника
Якщо після басейну чи спа немає можливості випрати купальник, тоді вкиньте у сумку силікагель, який допоможе пришвидшити процес сушіння, а вже потім його можна буде додатково випрати.
Збереження свіжості овочів
Щоб овочі не псувалися через вологу, радимо покласти засіб в мішки з картоплею чи цибулею. Силікагель можна застосовувати до фруктів чи будь-яких інших продуктів.