В основном силикагель применяется для сохранения сухости вещей во многих ситуациях, впрочем способы его использования могут поразить, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Предотвращение плесени в шкафах

Силикагель хорошо поглощает влагу и предотвращает образование плесени на одежде. Его рекомендуется держать в зимней одежде, хранящейся в шкафах.

К слову! Мы рассказали об интересном выведении плесени за 5 минут, которыми пользуются немецкие домохозяйки.

Защита от коррозии

Чтобы защитить металлические предметы от ржавчины, можно добавить в контейнер с инструментами силикагель. Благодаря тому, что он поглощает лишнюю влагу, удастся сохранить металлические детали без разрушения.

Сохранение обуви и сумок

Силикагель используют для поддержания сухости сумок и обуви и избежания неприятных запахов. Средство хорошо поглощает влагу, поэтому обувь всегда будет сухой без неприятных запахов.

Очистка телефонов

В случае, если телефон упал в воду, то силикагель поможет вытянуть влагу и станет настоящим спасителем в такой неприятности.



Силикагель забирает влагу / Фото Pexels

Свежесть спортивных сумок

В спортивных сумках может быть довольно неприятный запах от мокрой одежды. Именно поэтому стоит использовать силикагель, чтобы вытянуть влагу и сохранить сумки сухими.

Сушка мокрого купальника

Если после бассейна или спа нет возможности постирать купальник, тогда бросьте в сумку силикагель, который поможет ускорить процесс сушки, а уже потом его можно будет дополнительно постирать.

Сохранение свежести овощей

Чтобы овощи не портились из-за влаги, советуем положить средство в мешки с картофелем или луком. Силикагель можно применять к фруктам или любых других продуктов.