Як виростити помідори на балконі: урожай не змусить на себе чекати

Помідори – це ті рослини, які зазвичай вирощують саме на відкритому ґрунті. Втім, це зовсім не означає, що ви не можете зробити це у себе вдома. Все, що вам знадобиться – це трохи терпіння та світлий балкон.

Якщо у вас немає своєї ділянки, це зовсім не значить, що ви маєте відмовитися від городництва чи садівництва, адже чимало культур можна виростити на досить обмеженому просторі. Все, що вам потрібно – це дізнатися кілька базових правил вирощування овочів.

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Які помідори підходять для балкону

Якщо ваші розміри приміщення досить невеликі, тоді, вочевидь, варто підбирати і низькорослі помідори. І річ не тільки в габаритах, адже у високорослих помідорів найчастіше добре розвинена коренева система, а це значить, що їм потрібно більше місця.

Тож для того, щоб уникнути зайвих проблем, найкраще відразу обрати компактні сорти, які спеціально були виведені для того, щоб вирощувати їх на балконі. Наприклад, добре підійдуть такі сорти, як Балконне диво, або ж Балконний Червоний.

Яка земля та горщик знадобляться?

Коли ви обираєте місткість для томатів, обов'язково потрібно враховувати розмір дорослої рослини, а також і розмір вашого підвіконня. Якщо є можливість зробити додаткові полиці чи стелажі, тоді можна обирати і більше різних сортів.

Бажано, аби усі місткості були циліндричної форми, а глибина та об'єм були достатніми для того, аби вмістити кореневу систему рослини.



Помідори можна виростити вдома / Фото Pexels

Як садити балконні томати

Насправді великої кількості відмінностей між посадкою городніх та домашніх помідорів ви не знайдете. Ви можете або сіяти їх самостійно, або висаджувати вже покупну розсаду. Та в першому випадку вам потрібно використовувати тільки дуже якісне насіння.

Для пророщування розсади можна використовувати звичайні пластикові стаканчики, або ж спеціальні місткості.