Жоржини виростуть більшими та яскравішими: не пропускайте це завдання в саду

Є одне дуже важливе садове завдання, яке садівники дуже радять виконати влітку. Саме воно допоможе переконатися, що пізніше ваші жоржини порадують вас рясним та пишним цвітінням.

Більшість садівників беруться за роботи на ділянці ще у березні, втім, червень все ще залишається гарячою порою, адже є чимало завдань, які потрібно виконати саме зараз. І оскільки загроза заморозків вже позаду, час висадити теплолюбні рослини, щоб вони цвіли у вашому саду протягом всього літа.

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Коли садити жоржини

Чимало садівників-експертів стверджують, що саме жоржини – це найкращі квіти для посадки у червні. Річ у тому, що ці рослини особливо чутливі до морозів, натомість краще ростуть у теплих умовах. Також в цей час можна садити і канни – яскраві ніжні багаторічники, які можуть порадувати квітами червоних, помаранчевих, рожевих та жовтих відтінків.

Обидві рослини ідеально підійдуть для червневої посадки та зроблять сад елегантним та яскравим. Та вам потрібно переконатися, що ви добре поливаєте свої жоржини та підтримуєте ґрунт вологим у суху погоду.

Також саме в червні потрібно провести обрізку жоржин. Якщо ви хочете, щоб квіти були по-справжньому пишні та дуже великі, менші квіткові бруньки варто зрізати, щоб рослина зосередила всі свої сили та поживні речовини на меншій кількості бутонів. Саме ця практика буде корисною для покращення і розміру, і вигляду квітів.



Жоржини варто висаджувати у червні / Фото Pexels

Втім, цей крок є необов'язковим, якщо для вас не принциповий розмір жоржин, і ви вирощуєте їх тільки як декор для доріжки чи бордюру. Ще один важливий момент, про який не варто забувати – це підгодівля. Нові рослини на городі потребують добрива для того, щоб максимально ефективно використати найсвітліший місяць у році та швидко вирости.

І наостанок – не забувайте видаляти квіти, що відцвіли – так ви будете стимулювати нове цвітіння рослин.