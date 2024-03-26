Подаруйте квітам друге життя: як виростити троянду із букета

Букети квітів, особливо троянд – це завжди приємно. Та, на жаль, приходить час, і квіти в'януть. Але ви можете не викидати букет, а подарувати їм ще один шанс на життя.

Викидати букети – це надзвичайно неприємно. Втім, ви можете цілком уникнути цієї ситуації, якщо виростите справжній кущ із букета, що вже є у вас вдома.

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Які троянди можна розмножити

Спершу потрібно зрозуміти, з яких троянд насправді можна отримувати кущі. На жаль, використовувати можна далеко не всі бутони з букета. Перш за все, найкраще розмножуватимуться троянди червоного кольору та інших відтінків, що нагадують його. Сорти із білими, рожевими та іншими кольорами зазвичай вирощують за допомогою клонування інших сортів троянд.

Скоріш за все, у вас не вийде відтворити той самий відтінок в домашніх умовах.



Троянди можна виростити з букета / Фото Pexels

За можливості спробуйте переконатися, що троянди були вирощені не за кордоном, а в Україні; річ у тому, що для довгого збереження імпортовані квіти обробляють хімічними препаратами для естетичного вигляду. Такі троянди, можливо, не зможуть сформувати кореневу систему.

Для того, щоб проростити троянду, вам потрібно взяти стебло, на якому є три бруньки і більше. Нижній зріз повинен бути під кутом 45 градусів, окрім того, на ньому не має бути листя.

Як виростити троянду із букета вдома

Для того, щоб виростити рослину, вам точно знадобиться вода, тож перший спосіб збереження троянд полягає саме у тому, щоб наситити ії вологою. Для цього вам потрібно поставити воду у холодну воду – кип'ячену чи дистильовану – і замінювати її потрібно кожні два дні. Дуже важливо, щоб ця вода не містила хлору.

Найкраще буде обрати для троянд освітлене, але прохолодне приміщення. Так через два – три тижні можуть вже сформуватися перші корінці. Після цього живець вже можна посадити в ґрунт.

Як виростити троянду з картоплі

Ще один цікавий та досить простий варіант для розмноження троянди – це пророщення її із букета в картоплі. Для цього вам знадобиться тільки звичайнісінька картопля середнього розміру без паростків.

Стебла троянди вставте у картоплю, а після цього помістіть у глибоку миску чи кошик та наполовину засипте ґрунтом чи субстратом для вирощування розсади.