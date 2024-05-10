Неприємні ситуації трапляються постійно – і зіпсований манікюр – це те, з чим ви точно не хочете зіштовхнутися. Та якщо це все ж трапилося, не біжіть відразу до салону; якщо у вас є гель-лак потрібного кольору, ви можете висушити його навіть без використання лампи.

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Як висушити гель-лак без лампи

Через відключення світла ви можете залишитися без світла, від якого і працює ваша лампа для висушування гель-лаку. Та для того, щоб уникнути такої ситуації, ви можете заздалегідь замовити маленьку лампу, яка буде працювати від павербанку.

Вона коштуватиме недорого, а підключити її можна за допомогою звичайного micro USB. Сушитиме вона не гірше, ніж звичайна лампа, а завдяки своїй компактності може легко поміститися до великої косметички.

Та все ж ви можете впоратися із проблемою і без лампи взагалі, і найголовніше у такій ситуації – це зрозуміти, який саме тип лаку ви використовуєте. Існує всього два типи популярних гелевих лаків – ті, які чутливі до УФ-променів, і ті, що байдужі до світла.



Гель-лак можна висушити без лампи / Фото Pexels

Якщо у вас лак, що вимагає світла, це може стати проблемою. Втім, багато хто пише, що його можна висушити на сонці. Достатньо піднести руки до світла – наприклад, до вікна. Але стояти доведеться дуже довго, щоб покриття прикріпилося до нігтьової пластини. З лампою цей процес займає не більше, ніж хвилину.

Але ось для того, щоб висушити манікюр на сонці, вам доведеться чекати годинами! Очевидно, що цей варіант не зовсім підходящий, тож краще стерти таке покриття і зробити манікюр тоді, коли під рукою буде спеціальна лампа.

Найкращим вибором буде лак, байдужий до світла. І якщо лампи немає, тоді його можна висушити такими способами: