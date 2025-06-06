Що зробити, щоб редиска не була гіркою: 4 секрети від дачників

Редиска з’являється на городі найпершою, тому більшість з нас вже встигли поласувати нею й додати її до своїх страв. Часом буває таке, що свіжа редиска має гіркоту й псує смак. У такому випадку, позбутися від неприємності можна завдяки кільком способам.

Найчастіше редиска гірчить через погані умови вирощування, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Live". Різкий смак плодів може бути спричинений тим, що редисці не вистачало вологи, бо вона росла серед бур’янів, які відбирали в неї всю воду з ґрунту.

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До ще одного фактору входить пізній збір. Коли коренеплоди перезрілі, то втрачають увесь свій смак й накопичують гіркоту. Саме тому дачники слідкують за збором овочів, оскільки овочі, які задовго пролежали в ґрунті, вже будуть не такими смачними.

Якщо все ж таки ви зібрали урожай, а редиска гірчить, то позбутися її можна завдяки кільком способам.

Лимонний сік та сіль

Таке легке маринування допоможе прибрати зайву гіркоту з редиски. Овочі потрібно нарізати, посолити й скропити лимонним соком, а через 5 хвилин промити водою.



Кілька способів, які забирають гірчинку з редиски / Фото Pexels

Сметана

Перед тим, як робити салат, наріжте редиску й перетріть з сіллю, а тоді промийте й додавайте в салат зі сметаною. Молочний продукт пом’якшить смак й прибере зайву гіркоту.

Солоний розчин

Також можна замочити редиску в холодній підсоленій воді. У ємності з водою треба розчинити 5% солі від всього об’єму й опустити овочі на годину. Можна кидати цілу редиску чи перерізану на половинки.

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Яблучний оцет

Нарізану редиску треба перемішати з ложкою яблучного оцту та залишити на кілька хвилин. Оцет прибирає гіркоту й надає свіжу кислинку.