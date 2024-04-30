Цвіль є причиною алергій, оскільки в ній є хвороботворні бактерії та небезпечні інфекції. Через чорну плісняву з’являються шкірні захворювання, головний біль та навіть можуть бути проблеми зі сном.
Дивіться також Зустрічайте свято в чистій оселі: що обов’язково потрібно прибрати до Великодня
Причин виникнення цвілі може бути багато: висока вологість, слабка вентиляція, недостатня опалюваність в приміщенні тощо. Щоб вберегти квартиру від ремонту, а себе від захворювань – варто вчасно від неї позбутися.
Як вивести цвіль з квартири
Спробуйте застосувати для виведення цвілі хімічні засоби. Придбати їх можна в будь-якому побутовому магазині. В іншому випадку можна вдатися до народних методів.
Оцет
Цей спосіб дозволить вам швидко та легко позбутися від цвілі. Все, що вам потрібно – просто перелити оцет в пульверизатор і нанести його на уражені ділянки в квартирі. Однак перед цим, варто скребком відчистити всі спори зі стін.
Перекис водню
Такий метод теж є ефектним, лише замість оцту в розпилювач треба залити перекис водню й також попередньо обробити цвіль за допомогою скребка.
Нашатир
Розведіть розчин з водою у пропорції 1:1 та обробіть ним стіни. Важливо використовувати нашатир тільки на гладких поверхнях, оскільки на пористих стінах він з’єднається з цвіллю і її стане ще більше. Тому в цьому випадку треба теж попередньо обробити стіни.
Сода
У склянку води всипте одну чайну ложку солі та обробіть цим розчином проблемні ділянки. Тоді залишіть увібратися нагодину, а потім протріть вологою ганчіркою.