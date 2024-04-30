Плесень является причиной аллергий, поскольку в ней есть болезнетворные бактерии и опасные инфекции. Из-за черной плесени появляются кожные заболевания, головная боль и даже могут быть проблемы со сном.

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Причин возникновения плесени может быть много: высокая влажность, слабая вентиляция, недостаточная отапливаемость в помещении и тому подобное. Чтобы уберечь квартиру от ремонта, а себя от заболеваний – стоит вовремя от нее избавиться.

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Как вывести плесень из квартиры

Попробуйте применить для выведения плесени химические средства. Приобрести их можно в любом бытовом магазине. В противном случае можно прибегнуть к народным методам.

Уксус

Этот способ позволит вам быстро и легко избавиться от плесени. Все, что вам нужно – просто перелить уксус в пульверизатор и нанести его на пораженные участки в квартире. Однако перед этим, стоит скребком отчистить все споры со стен.

Перекись водорода

Такой метод тоже является эффектным, только вместо уксуса в распылитель надо залить перекись водорода и также предварительно обработать плесень с помощью скребка.

Нашатырь

Разведите раствор с водой в пропорции 1:1 и обработайте им стены. Важно использовать нашатырь только на гладких поверхностях, поскольку на пористых стенах он соединится с плесенью и ее станет еще больше. Поэтому в этом случае надо тоже предварительно обработать стены.

Сода

В стакан воды всыпьте одну чайную ложку соли и обработайте этим раствором проблемные участки. Тогда оставьте впитаться на время, а затем протрите влажной тряпкой.