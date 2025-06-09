Як позбутися колорадських жуків з картоплі: 3 потужні засоби

Картоплю від колорадського жука треба обов’язково обприскувати дієвими засобами. Якщо цього не робити, шкідники з’їдять все листя, а це призведе до втрати урожаю.

Вивести колорадських жуків не завжди легко, оскільки вони швидко розмножуються й відкладають яйця під листям, тож їх не завжди можна виявити, пише 24 Канал. Щоб результат був дієвим, можна комбінувати кілька засобів для кращої ефективності.

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Як вивести колорадського жука з картоплі

Дачники вже помітили, що в колорадського жука з’явився імунітет до певних хімічних засобів, тому краще скористатися народними методами, які не зашкодять картоплі. Є 3 види обприскувань, які здатні здивувати результатом.

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Позбутися від шкідників можна завдяки відвару полину, хвоща чи кульбаби. Свіжі рослини треба 15 хвилин кип’ятити у воді, а коли розчин охолоне, то 0,5 літрів відвару розбавити в 10 літрах води й цим засобом покропити картоплю.



Колорадські жуки можуть вивести народні засоби / Фото Pexels

Якщо на грядках є багато личинок жуків, тоді треба скористатися засобом на основі гірчиці. Потрібно 100 грамів сухої гірчиці розвести в 10 літрах води та додати 100 міліграмів 9% оцту. Засіб здатен вбити всіх личинок жуків, тому полином обприскуйте саме їх.

Помічною від колорадських жуків є настоянка ялівцю. Зірвіть кілька пагонів рослини, залийте 10 літрами води. Дайте певний час настоятися, а тоді процідіть засіб та обприскуйте розчином посадки.

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Для кращого результату, поруч з картоплею посадіть рослини, які колорадські жуки дуже не люблять – це календула й чорнобривці. Шкідникам вони дуже не подобаються, тож довго вони на грядці не затримаються.