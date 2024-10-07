Забудуть дорогу назавжди: як швидко позбутися від кротів

Кроти є настільки надокучливими й шкідливими, що навіть восени не перестають нищити подвір’я й виривають величезні ями землі. На одній ділянці може бути справжнісіньке нашестя кротів, тому їх треба позбутися, аби вони не розвелися й не оселилися під землею біля вашого будинку на багато років.

Кроти здатні зіпсувати не лише клумби та грядки з урожаєм, але й псують газон, який після них повністю всіяний горбами землі, пишуть Поради 24. Ви можете вивести кротів вже зараз, щоб навесні бути впевненими в тому, що вони більше не з’являться на вашій ділянці.

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Як позбутися кротів на подвір’ї

Банка

Знайдіть нірку крота та зарийте туди 3-літрову скляну банку, всередину поставте черв’яків, а зверху накрийте темною тканиною. Кріт залізе в банку, оскільки заповзе на запах, але вибратися з неї вже не зможе.

Шумовий відлякувач

Кроти мають дуже гострий слух, тому не люблять гучних звуків. Найкраще їх відлякують з ділянки ультразвукові та звукові відлякувачі. Вони мають вигляд штирів та встромлюються в землю в тих місцях, де є найбільше кротовин.



Ефективні поради, які виведуть кротів з ділянки / Фото Pexels

Хімічні препарати

Якщо на ділянці розвелося дуже багато кротів, то можна застосувати хімічні препарати. У нору крота треба поставити одну таблетку "Алфос-2". Також можна використовувати препарат "Антикріт" на основі гранул. Застосування препаратів особливо ретельно читайте в інструкції.

Неприємний запах

Відлякати кротів можна за допомогою неприємних запахів. У їхні нори варто кинути риб’ячі голови, як виженуть шкідників з ділянки через сильний сморід. Також підійде оцет чи розчинник, який треба залити в нірку.

Окрім того, у нірку можна вкидати тухлі яйця, часник чи гострий перець. У магазинах є спеціальні ароматичні гранули, які треба розсипати на ділянці та полити водою, або ж вкинути одразу в кротовини.