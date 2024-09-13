Як позбутися дрібної мошки на кухні: перевірені способи, які використовують всі

З дрібними мошками у квартирі ми зустрічаємося досить часто. Плодові мушки з’являються найчастіше біля фруктів або в смітниках з їжею. Плодяться вони дуже швидко, тому від них треба позбуватися.

Першочергово після того, як ви виявите мушок на кухні треба зробити генеральне прибирання, пишуть Поради 24. Треба утилізувати всі гнилі фрукти та викинути сміття, в якому вони найчастіше розплоджуються. Вимийте всі шухляди та стіл миючим засобом. Однак для того, щоб повністю їх вивести з кухні, варто застосувати кілька основних методів.

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Пастка з пляшкою

Щоб приманити комах вкиньте на дно пластикової пляшки переспілі яблука, банани, мед чи трохи компоту. Коли мошки злетяться всередині, просто закрийте її та викиньте.

Посадіть базилік

Аромат базиліку дуже відлякує мошок, тому можете просто посадити цю рослину в горщик на підвіконні та будете впевненими в тому, що дрозофілів на вашій кухні не буде. Якщо ж мошок треба позбутися дуже швидко, то можете на кухні розпилити воду змішаною з олією базиліка



Дрозофілів можна легко позбутися / Фото Pexels

Часник

Наріжте кілька зубчиків часнику та розкладіть в тих місцях, де найбільше зосереджуються дрозофіли. Комахи не люблять часниковий аромат, тому зникнуть та більше не з’являться.

Клейка стрічка

Стрічку активно використовують для боротьби з мушками. Розмістіть її у тих місцях, де дрозофілів є найбільше. Вони прилипнуть на стрічку так само як і мухи чи комарі.

Полум’я свічки

Для цього методу в каструлю з водою треба поставити свічку та поставити її близько до місця накопичення мошок. Полум’я для них буде джерелом світла, вони злітатимуться до нього, а вогонь підпалить їхні крила, тож вони втопляться у воді.