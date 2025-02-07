У будинках та квартирах мурахи їдять личинки бліх, павуків, постільних клопів, але й шкоди від них є багато, оскільки вони можуть зіпсувати продукти чи деревину, пише 24 Канал.

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Як позбутися мурах

Вивести мурах можна завдяки кільком простим способам, тому пропонуємо найдієвіші з них.

Виведення цукровим сиропом

Щоб позбутися від мурах вам знадобиться цукровий сироп або варення, половина чайної ложки борної кислоти та одна чайна ложка дріжджів. Усі складові ретельно перемішайте й насипте туди, де є найбільше мурах. Метод є ефективний та швидко допоможе вивести комах з оселі.

Нашатирний спирт або оцет

Поверхні на кухні чи ванній потрібно змастити нашатирем або оцтом. Завдяки цьому мурахи втратять орієнтири, не зможуть впізнати свої ферменти й покинуть ділянку.



Поради, які допоможуть вивести мурах / Фото Pexels

Харчова сода

Сода є отрутою для комах. Потрібно змішати її з чимось солодким, додати всередину воду та залишити в місцях, де найчастіше помічаєте мурах. Якщо ж знайдете гніздо, тоді соду треба розчинити в гарячій воді та залити розчином мурашник.

Лимонний сік

Витравити мурах допоможе звичайний лимон. Його соком потрібно обробити популярні місця з комахами – підвіконня й територію біля дверей. Процедуру потрібно повторити кілька разів на день, поки вони повністю не зникнуть.

Часник

Зубчиком часнику натріть всі поверхні у квартирі. Запах дуже сильно відлякає мурах й змусить їх шукати інше помешкання. Аромат часнику швидко вивітрюється, тому процедуру час від часу потрібно повторювати.

Кавова гуща та крохмаль

Мурахи не можуть перетравити ні кавової гущі, ні крохмалю, тому потрібно розсипати цю їжу біля місць, де найчастіше їх помічаєте.