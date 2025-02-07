В домах и квартирах муравьи едят личинки блох, пауков, постельных клопов, но и вреда от них есть много, поскольку они могут испортить продукты или древесину, пишет 24 Канал.

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Как избавиться от муравьев

Вывести муравьев можно благодаря нескольким простым способам, поэтому предлагаем самые действенные из них.

Выведение сахарным сиропом

Чтобы избавиться от муравьев вам понадобится сахарный сироп или варенье, половина чайной ложки борной кислоты и одна чайная ложка дрожжей. Все составляющие тщательно перемешайте и насыпьте туда, где есть больше всего муравьев. Метод эффективен и быстро поможет вывести насекомых из дома.

Нашатырный спирт или уксус

Поверхности на кухне или ванной нужно смазать нашатырем или уксусом. Благодаря этому муравьи потеряют ориентиры, не смогут узнать свои ферменты и покинут участок.



Советы, которые помогут вывести муравьев / Фото Pexels

Пищевая сода

Сода является ядом для насекомых. Нужно смешать ее с чем-то сладким, добавить внутрь воду и оставить в местах, где чаще всего замечаете муравьев. Если же найдете гнездо, тогда соду надо растворить в горячей воде и залить раствором муравейник.

Лимонный сок

Вытравить муравьев поможет обычный лимон. Его соком нужно обработать популярные места с насекомыми – подоконник и территорию возле двери. Процедуру нужно повторить несколько раз в день, пока они полностью не исчезнут.

Чеснок

Зубчиком чеснока натрите все поверхности в квартире. Запах очень сильно отпугнет муравьев и заставит их искать другое жилье. Аромат чеснока быстро выветривается, поэтому процедуру время от времени нужно повторять.

Кофейная гуща и крахмал

Муравьи не могут переварить ни кофейной гущи, ни крахмала, поэтому нужно рассыпать эту пищу возле мест, где чаще всего их замечаете.