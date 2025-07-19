На багатьох грядках зустрічається повзучий пирій, пише 24 Канал з посиланням на ТСН. Цей бур’ян є дуже живучим та має потужну кореневу систему. Якщо його не вивести з городу, то він здатен захопити всі овочеві культури.

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Як вивести пирій з грядки?

Городники звикли труїти ділянки з посадками гербіцидами, однак без них можна обійтися, обравши натуральні засоби, які також мають гарний ефект.

Висівання сидератів

Певні рослини мають здатність витісняти пирій, тому їх варто посіяти на своєму городі. Садівники рекомендують на грядках висадити фацелію, гірчицю, жито та люпин. Вони створюють такий щільний покрив, який не дає пирію розвиватися. Восени сидерати можна перекопати, щоб вони підживили ділянку.

Оцет

Знищити бур’яни можна за допомогою оцту. Потрібно налити 9% столовий оцет у пульверизатор та обприскати пирій в сонячний день. Через кілька днів він пожовтіє й загине. Щоб посилити ефект, можна додати до оцту рідке мило, щоб воно забезпечило краще прилипання засобу до бур’яну.



Поради, які допоможуть вивести пирій / Фото Pexels

Сіль

Дачники використовують сіль, оскільки вона висушує бур’яни, руйнуючи структуру їхніх клітин. Для приготування засобу, розчиніть склянку солі у 2 літрах гарячої води й полийте місця з пирієм. Використовуйте сіль лише в тих місцях, де не ростуть рослини, бо це може погіршити родючість ґрунту.

До слова, фітофтороз – поширене грибкове захворювання томатів, яке уражає рослини у вогку та прохолодну погоду, тому профілактичне обприскування є важливим. Чим вивести хворобу – розповіли у нашому матеріалі.

Мульчування

Шар мульчі здатен позбавити рослину від сонячного світла й пригнітити ріст. Використовувати можна картон, газети, тирсу, компост і солому. Все це накрийте товстим шаром, а через місяць пирій зникне.