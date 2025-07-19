На многих грядках встречается ползучий пырей, пишет 24 Канал со ссылкой на ТСН. Этот сорняк является очень живучим и имеет мощную корневую систему. Если его не вывести с огорода, то он способен захватить все овощные культуры.

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Как вывести пырей с грядки?

Огородники привыкли травить участки с посадками гербицидами, однако без них можно обойтись, выбрав натуральные средства, которые также имеют хороший эффект.

Высевание сидератов

Определенные растения обладают способностью вытеснять пырей, поэтому их стоит посеять на своем огороде. Садоводы рекомендуют на грядках высадить фацелию, горчицу, рожь и люпин. Они создают такой плотный покров, который не дает пырею развиваться. Осенью сидераты можно перекопать, чтобы они подкормили участок.

Уксус

Уничтожить сорняки можно с помощью уксуса. Нужно налить 9% столовый уксус в пульверизатор и опрыскать пырей в солнечный день. Через несколько дней он пожелтеет и погибнет. Чтобы усилить эффект, можно добавить к уксусу жидкое мыло, чтобы оно обеспечило лучшее прилипание средства к сорняку.



Советы, которые помогут вывести пырей / Фото Pexels

Соль

Дачники используют соль, поскольку она высушивает сорняки, разрушая структуру их клеток. Для приготовления средства, растворите стакан соли в 2 литрах горячей воды и полейте места с пыреем. Используйте соль только в тех местах, где не растут растения, потому что это может ухудшить плодородие почвы.

К слову, фитофтороз – распространенное грибковое заболевание томатов, которое поражает растения в сырую и прохладную погоду, поэтому профилактическое опрыскивание является важным. Чем вывести болезнь – рассказали в нашем материале.

Мульчирование

Слой мульчи способен избавить растение от солнечного света и подавить рост. Использовать можно картон, газеты, опилки, компост и солому. Все это накройте толстым слоем, а через месяц пырей исчезнет.