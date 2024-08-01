Як боротися зі слимаками: ефективні методи, які виведуть їх раз і назавжди

Надокучливі слимаки сильно псують городину. Від листя салату за ніч може залишитися лише одне бадилля, а овочі будуть надгризені та непридатні до вживання. Методів боротьби зі слимаками є чимало, втім розповімо вам про найефективніші з них.

Кліматичні умови дуже впливають на появу та розмноження слимаків. Вони активізовуються після дощу, а їхнє найбільше скупчення можна помітити під великим листям, у компостних ямах чи густій траві.

Читайте також Кротів на ділянці більше не буде: як позбутися шкідників гуманними методами

Слимаки переносять на своєму тілі небезпечні для рослин грибкові захворювання та гельмінти, які можуть заразити домашніх птахів, тварин чи людей, тому не варто зволікати.

Як позбутися слимаків

Вивести слимаків з городу можна народними методами, без використання хімічних засобів, як можуть значно зашкодити овочам. Однак пам’ятайте, що ці лайфхаки треба застосовувати регулярно, аж поки не позбудетеся повністю від слимаків.

Спосіб №1

Вам знадобиться 1 кілограм гірчичної макухи, 1 кілограм доломітового борошна та 2 – 3 столові ложки мідного купоросу. Все добре перемішайте та розсипте навколо городини, де повзають шкідники. Слимаки сповзуться, але позбирати їх доведеться власноруч.

Спосіб №2

Візьміть кефір, компот, пиво чи розчин з медом. Розлийте їх в денця пластикових пляшок, які треба буде вкопати в землю. На ранок пастки будуть заповнені слимаками.

Спосіб №3

Слимаки дуже не люблять запаху кави, тому сміливо використовуйте кавову гущу в боротьбі з ними. Просто розсипте кавові відходи біля рослин. Через нестерпний запах, слимаки не будуть заповзати на грядку.

Спосіб №4

Змішайте ложку цукру та соди та розсипте там, де збираються шкідники. Така суміш також здатна відлякати слимаків.

Спосіб №5

Допомагає позбутися слимаків курячий чи гусячий послід. Все, що треба зробити – розкинути його по городу.

Спосіб №6

Скористайтеся мульчею з грубих матеріалів. Слимаки не зможуть пересуватися через розкиданий торф, дрібну гальку чи тріски.

Спосіб №7

Цей метод боротьби дуже простий, але дієвий. Вам треба зібрати свіже листя кропиви та розкласти навколо городини. Рослина здатна добряче відлякати слимаків.

Спосіб №8

Приготуйте солодкий чай з м’яти. Окріп залийте свіжою рослиною та додайте трохи цукру. Після цього розлийте солодку воду навколо городини в тих місцях, де люблять бути слимаків. Запах м’яти їх відлякає, тож вони покинуть город.