Запахи від чотирилапих можуть бути різні, пише 24 Канал з посиланням на експертку з прибирання Марту Стюарт. Собаками й котами може бути чутно у всьому приміщенні в повітря, на дивані чи на постелі, де вони сплять з господарями. Також неприємний запах виділяється від лотка чи килима.

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Щоб від домашніх улюбленців не тхнуло поганим запахом, варто скористатися кількома дієвими методами.

Регулярно прибирайте

Тварини, які линяють залишають свою шерсть по всьому приміщенні, а якщо вчасно не пилососити й не витирати поверхні, то згодом можуть накопичуватися неприємні запахи. Та якщо запах просочився на тканину, то потрібно вже діяти локально й використовувати оцет чи ензимні засоби.

Оцет від поганого запаху

Звичайний оцет чудово бореться з неприємними запахами на килимі чи меблях. Потрібно нанести засіб на забруднену ділянку й витерти все тканиною з мікрофібри. Процедуру треба продовжувати до тих пір, поки запах й пляма не зникнуть. Щоб поглинути залишкову вологу, накладіть на вологу поверхню чистий рушник.



Від поганого запаху допоможе оцет / Фото Pexels

Ензимні засоби

Якщо ж після чотирилапих є складні плями та застарілі запахи, тоді на допомогу прийдуть ензимні засоби для чищення. Вони підходять для використання на килимах, оббивках чи поверхнях. Потрібно просто розпилити засіб на пляму, трохи зачекати й витерти все серветкою з мікрофібри.

Догляд за підлогою

Інтенсивні запахи можуть також залишатися й на дерев’яній підлозі. Щоб очистити свіжу пляму, потрібно підлогу протерти гарячою водою в перемішку зі спеціальним засобом для миття, та якщо пляма увібралася, тоді скористайтеся ензимним очищувачем, який зможе видалити сморід з глибини дерева.

Гігієна домашніх тварин

Щоб уникнути поширення поганих запахів, регулярно купайте собак після прогулянки. Кішок теж треба купати, але не частіше, ніж раз на місяць.

Для того, щоб вдома приємно пахнуло, використовуйте натуральні освіжувачі, щоб нейтралізувати запах у приміщенні. Підійде саше з лаванди чи цитрусова олія. У спеціальних магазинах навіть продаються рідкі засоби для усунення запахів.