Запахи от четвероногих могут быть разные, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта по уборке Марту Стюарт. Собаками и котами может быть слышно во всем помещении в воздух, на диване или на постели, где они спят с хозяевами. Также неприятный запах выделяется от лотка или ковра.

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Чтобы от домашних любимцев не пахло плохим запахом, стоит воспользоваться несколькими действенными методами.

Регулярно убирайте

Животные, которые линяют оставляют свою шерсть по всему помещению, а если вовремя не пылесосить и не вытирать поверхности, то впоследствии могут накапливаться неприятные запахи. Но если запах просочился на ткань, то нужно уже действовать локально и использовать уксус или энзимные средства.

Уксус от плохого запаха

Обычный уксус прекрасно борется с неприятными запахами на ковре или мебели. Нужно нанести средство на загрязненный участок и вытереть все тканью из микрофибры. Процедуру надо продолжать до тех пор, пока запах и пятно не исчезнут. Чтобы поглотить остаточную влагу, наложите на влажную поверхность чистое полотенце.



От плохого запаха поможет уксус / Фото Pexels

Энзимные средства

Если же после четвероногих есть сложные пятна и застарелые запахи, тогда на помощь придут энзимные средства для чистки. Они подходят для использования на коврах, обивках или поверхностях. Нужно просто распылить средство на пятно, немного подождать и вытереть все салфеткой из микрофибры.

Уход за полом

Интенсивные запахи могут также оставаться и на деревянном полу. Чтобы очистить свежее пятно, нужно пол протереть горячей водой в перемешку со специальным средством для мытья, и если пятно впиталось, тогда воспользуйтесь энзимным очистителем, который сможет удалить вонь из глубины дерева.

Гигиена домашних животных

Чтобы избежать распространения плохих запахов, регулярно купайте собак после прогулки. Кошек тоже надо купать, но не чаще, чем раз в месяц.

Для того, чтобы дома приятно пахло, используйте натуральные освежители, чтобы нейтрализовать запах в помещении. Подойдет саше из лаванды или цитрусовое масло. В специальных магазинах даже продаются жидкие средства для устранения запахов.