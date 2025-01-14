Пліснява має запах підвалу чи застояної води, пише 24 Канал. Вона найчастіше з’являється у квартирах у цокольних приміщеннях чи на першому поверсі. Якщо ж у будинку є старі труби з корозією, то вони утворюють конденсат, який пропускає краплі води через тріщини, що призводить до появи плісняви, яка легко перебирається на одяг у шафі.

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Що робити, щоб одяг не цвів у шафі

Спочатку потрібно вийняти увесь одяг та попрати, навіть той, на якому цвілі та запаху немає, а після цього вже взятися до очищення самої шафи.

Щоб речі у шафі не були вогкими й не цвіли, можна придбати в магазині спеціальні поглиначі вологи, які треба розмістити на поличках. Втім, альтернативу такому поглиначу можна створити в домашніх умовах.

Для цього потрібно взяти звичайну крейду та ефірну олію гвоздики, яка продається в аптеці чи магазинах косметики. На крейду потрібно нанести кілька крапель ефірної олії й поставити в те місце у шафі, де особливо гостро відчувається запах плісняви та вогкості.



Цвіль з одягу можна легко вивести / Фото Pexels

Крейда має чудову властивість поглинання надмірної вологи, а ефірна олія гвоздики наповнена протигрибковими властивостями, тож захистить тканину від появи цвілі.

Допомагає усунути грибок з шафи та неприємний запах звичайний оцет. Вийміть всі речі з полиць та протріть все зсередини оцтом. Залишіть відчинену шафу, щоб різкий запах вивітрився й тоді можете вже поскладати все всередину. Якщо ж боїтеся, що оцет просочиться на речі, тоді замість нього можна скористатися лимонним соком.

В окремих випадках, якщо речі дуже сильно поцвілі й прання не допомогло, потрібно скористатися содою. Для обробки розведіть соду з водою до утворення кашки й увітріть засіб в тканину, а через 3 хвилини змийте холодною протічною водою. Якщо ж пліснява не зійде, повторіть цю процедуру ще кілька разів.