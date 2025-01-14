Плесень имеет запах подвала или застоявшейся воды, пишет 24 Канал. Она чаще всего появляется в квартирах в цокольных помещениях или на первом этаже. Если же в доме есть старые трубы с коррозией, то они образуют конденсат, который пропускает капли воды через трещины, что приводит к появлению плесени, которая легко перебирается на одежду в шкафу.

Читайте также Дерево станет как новенькое: вот как убрать с него потертости и царапины

Что делать, чтобы одежда не цвела в шкафу

Сначала нужно вынуть всю одежду и постирать, даже ту, на которой плесени и запаха нет, а после этого уже приступить к очистке самого шкафа.

Чтобы вещи в шкафу не были сырыми и не цвели, можно приобрести в магазине специальные поглотители влаги, которые надо разместить на полочках. Впрочем, альтернативу такому поглотителю можно создать в домашних условиях.

Для этого нужно взять обычный мел и эфирное масло гвоздики, которое продается в аптеке или магазинах косметики. На мел нужно нанести несколько капель эфирного масла и поставить в то место в шкафу, где особенно остро ощущается запах плесени и сырости.



Плесень с одежды можно легко вывести / Фото Pexels

Мел имеет прекрасное свойство поглощения избыточной влаги, а эфирное масло гвоздики наполнено противогрибковыми свойствами, поэтому защитит ткань от появления плесени.

Помогает устранить грибок из шкафа и неприятный запах обычный уксус. Выньте все вещи с полок и протрите все изнутри уксусом. Оставьте открытый шкаф, чтобы резкий запах выветрился и тогда можете уже сложить все внутрь. Если же боитесь, что уксус просочится на вещи, тогда вместо него можно воспользоваться лимонным соком.

В отдельных случаях, если вещи очень сильно поцвели и стирка не помогла, нужно воспользоваться содой. Для обработки разведите соду с водой до образования кашицы и вотрите средство в ткань, а через 3 минуты смойте холодной проточной водой. Если же плесень не сойдет, повторите эту процедуру еще несколько раз.