Нашестя жаб у льосі та дворі: ось як легко від них позбутися

Іноді жаби оселяються на території людських подвір'їв, і таке сусідство далеко не завжди до вподоби дачникам. Та ви можете легко позбутися їх за допомогою кількох простих способів.

Якщо ви ненавидите жаб та гидитеся від думки, що вони скачуть по саду та можуть вистрибнути на вас будь-якої миті, тоді потрібно починати боротьбу із ними. Поради 24 підготували кілька методів, які допоможуть вигнати їх.

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Контролюйте своє середовище

Жаби залишаються у вашому дворі й саду насамперед через те, що їх влаштовують умови, які там є. Отож, ваше завдання – зробити усе можливе, аби погіршити їхнє становище.

Перш за все зверніть увагу на джерела води. Якщо ви приберете їх усі із саду, жабам не буде де відкладати яйця, а також їм доведеться шукати інше місце укриття на ніч. Ось кілька потенційних місць, де можуть ховатися жаби:

ставок;

миска води для собаки;

калюжі, зламані крани.

Ще одна важлива для жаб деталь середовище – це велика трава та кущі на ділянці, щоб вони могли ховатися від сторонніх очей у світлу частину дня. Тож може допомогти скошування газону та підстригання кущів.

Ще один спосіб, який радять досвідчені дачники – зменшити кількість світла у саду та на ділянці поряд. Світло приваблює комах, а отже, ви самі приносите для жаб вечерю.

Ось ще кілька засобів проти жаб, які можуть виявитися корисними.

Сіль. Якщо вона потрапить на шкіру жаб, це їм не сподобається і вони покинуть ділянку, тож її купками можна розкласти у дворі. Та зауважте, що цей кухонний продукт дуже сильно впливає на родючість ґрунту, тож не варто класти сіль у місцях, де ви плануєте щось садити.

Якщо вона потрапить на шкіру жаб, це їм не сподобається і вони покинуть ділянку, тож її купками можна розкласти у дворі. Та зауважте, що цей кухонний продукт дуже сильно впливає на родючість ґрунту, тож не варто класти сіль у місцях, де ви плануєте щось садити. Оцет і лимонний сік. Це – також ефективні методи для видалення жаб із ділянки. Вам потрібно приготувати розчин з однієї частини оцту або лимонного соку і такої ж кількості води. Обприскайте ним місця, де зазвичай збираються жаби. Розчин викличе у них печіння і змусить перебратися на інше місце.



Жаб на ділянці можна легко позбутися / Фото Pexels

Як позбутися жаб в погребі

Якщо у вас в льосі завелися такі незвичні шкідники, не варто панікувати. Вивести їх можливо, і зробити це просто. Та перед тим, як перейти до винищення жаб, зверніть увагу: насправді вони не їдять фрукти та овочі, тож не становлять справжньої небезпеки для продуктів.

А окрім того жаби також можуть знищувати молюсків та комах, які справді завдають шкоди харчам у льосі. Єдина ситуація, коли треба замислитися про виведення жаб – це коли їх стає надто багато.

Та перед тим, як почати виведення жаб, потрібно провести підготовку льоху:

приберіть лазівки, ущільніть двері;

усуньте підвищену вологість;

видаліть більшість молюсків;

виведіть з підвалу комарів, мух та павуків.

А вже після цього ви можете скористатися вже згаданими способами із сіллю, оцтом та лимонним соком.