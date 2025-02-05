Виводити жовті плями легше хімічними засоби, однак більшість людей можуть мати на них алергію, тому варто замінити на бюджетний варіанти, які нічим не гірше відновлять чистоту матраца, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Жовті плями на матраці з’являється через піт, оскільки в ньому містяться білки, які зв’язуються з волокнами тканини, яка з часом починає жовтіти.

Чим вивести жовті плями з матраца

Позбутися від жовтих плям можна завдяки простим та доступним засобам. Експерти з прибирання радять звернути увагу на одну суміш, яка є досить дієвою проти плям. Вам потрібно скористатися однією частиною перекису водню, однією частиною господарського мила й двома частинами води.

Потрібно цю суміш нанести на пляму й залишити на 15 хвилин, а після цього промокнути оброблене місце вологою ганчіркою й просушити. Перекис водню є м’яким відбілювачем, який добре розщеплює білки поту й виводить жовті плями, не пошкоджуючи тканину.

Господарське мило вже розщеплює жир та олії, які містяться в поті. Вода ж допомагає розбавити суміш так, щоб інгредієнти змогли проникнути в пляму.



Плями з матраца можна легко вивести / Фото Pexels

Якщо пляма не сильно жовта, а лише ледь помітна, то можна скористатися не розведеним перекисом водню й ретельно обробити нею пляму. Після цього пляму треба протерти й дати матрацу висохнути.

Експерти кажуть, що ще добре допомагає від плям рідина для чищення килима. У ній містяться активні речовини, які добре виводять забруднені місця. Залишки від засобу потрібно прибрати за допомогою вологої ганчірки.